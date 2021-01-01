Большие возможности

Мы предлагаем инвестиционные возможности для наших клиентов, монетизации этого рынка. Мы всегда находили способ предложить больше нашим клиентам через использование автоматизированных систем обработки платежей и расширенной инфраструктурой.Читать подробнее
|Логин
|Сумма вклада
|Платежная
система
|Ahmedbadwy77
|100.00
|joshuagreene
|100.00
|Sarik
|100.00
|London
|21 000.00
|Kiril
|37 000.00
|Логин
|Сумма выплаты
|Платежная
система
|HRaza
|10.00
|Kotyara
|21.00
|LucyJane
|29.32
|Lexik
|12 000.00
|Nath
|15 000.00
Общая сумма инвестиций в стартапы на проекте
Количество зарегистрированных пользователей