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Большие возможности

Мы предлагаем инвестиционные возможности для наших клиентов, монетизации этого рынка. Мы всегда находили способ предложить больше нашим клиентам через использование автоматизированных систем обработки платежей и расширенной инфраструктурой.

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Депозитное предложение
  • Процент дохода: от 200% до 760%
  • Инвестиции: 100.00 -1 000 000.00
  • Начисления: Каждые 8 минут
  • Срок депозита: 24-72 часа
  • Выплаты: Автоматические
  • Тело депозита: Вход в начисления
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Почему выбирают нас?
Статистика инвестиций
Логин Сумма вклада Платежная
система
Ahmedbadwy77 100.00
joshuagreene 100.00
Sarik 100.00
London 21 000.00
Kiril 37 000.00
Статистика выплат
Логин Сумма выплаты Платежная
система
HRaza 10.00
Kotyara 21.00
LucyJane 29.32
Lexik 12 000.00
Nath 15 000.00
Партнерская программа
Мы предлагаем три статуса партнерской программы, которые позволяют получать дополнительный доход от депозитов приглашенных Вами инвесторов.
Более подробно о статусах в разделе Партнерам!
Инвестор*
  • 6 Уровней
17-2-1-0.5-0.4-0.3%
*Регистрируясь, Вы сразу же получаете данный статус.
Статистика
17985049.64
Инвестировано

Общая сумма инвестиций в стартапы на проекте

9169
Инвесторов

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